Calciomercato Milan – Arriva il bomber della Liga: affare da 35 milioni!

MILANO – Maldini e Massara stanno lavorando ai rinforzi per l’estate. Rinforzi che saranno condizionati dai soldi che potrebbero arrivare dalla (sempre più possibile) qualificazione Champions dei rossoneri. Il duo mercato vuole mettere su una squadra competitiva in vista della competizione europea. Un colpo, probabilmente, arriverà in attacco. Il reparto, al momento, è completo con Zlatan Ibrahimovic e Mario Mandzukic. Ma la situazione contrattuali dei due è ancora in discussione. Lo svedese, ad ottobre compirà 40 anni, e al momento sta trattando il rinnovo contrattuale con la società. Molto dipenderà dalle condizioni fisiche dell’ex Manchester United e PSG: la variabile del prossimo accordo sarà la condizione fisica del classe ’81. Discorso diverso invece per l’ex bianconero. Il croato è arrivato durante l’ultima finestra con un contratto di 6 mesi.

Una finestra di tempo determinata nel quale l’ex Atletico Madrid dovrà far vedere tutti i suoi colpi per meritarsi il rinnovo. Il duo mercato rossonero però è al lavoro per cercare un’alternativa qualora dovessero decidere di non puntare su Mandzukic. I profili seguiti dal club rossonero sono tanti: Depay, Scamacca, Thauvin. Solo per citarne alcuni. Eppure nelle ultime ore ci sarebbe un outsider che starebbe scalando le preferenze di Maldini e Massara.

E’ il caso dell’attaccante del Siviglia Youssef En-Nesyri. A riportare la notizia è il portale spagnolo fichajes.net che sottolinea come la società rossonera stia monitorando il classe ’97. Il marocchino sta stupendo tutti sia in Liga che in Europa: merito dei tanti gol realizzati finora: 17 in 33 apparizioni. Nonostante il contratto in scadenza fino al 2025, sono molti i club che si stanno interessando a lui come i giallorossi. Ma il maggior pericolo viene dall’Inghilterra. Il West Ham a gennaio avrebbe offerto 35 milioni, ma il d.s. degli spagnoli l’avrebbe rimandata al mittente. Chissà che in estate però Monchi non possa decidere di lasciare partire l’ex Leganes. >>> E intanto sono addirittura sei i big a rischio addio: per Maldini e Massara sono giorni decisivi! <<<