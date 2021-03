Milan, Solskajer sorride: tanti recuperi in vista dei rossoneri. I convocati

MILANO – Si avvicina la partita tra Milan e Manchester United, valida per il ritorno degli ottavi di Europa League, che si giocherà sul prato di San Siro. Stefano Pioli è sempre alle prese con i tanti dubbi di formazione, legate alle tante assenze. Gli infortuni infatti hanno falcidiato il club meneghino nell’ultimo periodo. Una situazione molto simile a quella dei Red Devils, la squadra inglese però ha recuperato tante pedine fondamentali, che avevano saltato la gara di andata all’Old Trafford. Tra questi De Gea, Pogba, van de Beek e Cavani.

I ritorni dei Red Devils

Ritorni che permettono al tecnico di Solskjaer di sorridere, perché almeno sulla carta l’impegno sembra essere meno gravoso rispetto alle premesse, dopo l’1-1 dell’andata. Risultato che in ogni caso da un piccolo vantaggio al Milan. Peccato che i recuperi dello United complichino le cose al Diavolo, che potrà contare su Ibrahimovic e Bennacer, stando alla conferenza stampa del tecnico rossonero. I due però non sono al meglio della condizione fisica e sicuramente non avranno i 90′ nelle gambe. Non è escluso però che giochino uno spezzone di partita. Soprattutto lo svedese dato che il reparto offensivo del club meneghino è ridotto ai minimi termini. Mandzukic è un lungo degente e non ci sarà domani sera. Leao e Rebic sono in dubbio, quest’ultimo inoltre dovrà saltare le prossime due gare di campionato per squalifica.

Solskjaer praticamente dovrà fare a meno del solo Rashford che non partirà per Milano, con il resto della squadra. Gli occhi saranno puntati inevitabilmente su Paul Pogba, l’ex Juventus ha recuperato ed è stato convocato, ma secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport dovrebbe partire dalla panchina.

Ecco la lista dei convocati diramata dal Manchester United

PORTIERI: De Gea, Henderson, Grant;

DIFENSORI: Lindelof, Maguire, Shaw, Telles, Tuanzebe, Wan-Bissaka, Williams;

CENTROCAMPISTI: Amad, Fernandes, Fred, James, Matic, McTominay, Pogba, van de Beek;

ATTACCANTI: Cavani, Greenwood, Rashford.