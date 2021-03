Calciomercato Milan, obiettivo bomber: 10 nomi, ecco chi può arrivare!

MILANO – Obiettivo centravanti in vista del prossimo calciomercato del Milan. E’ questa una delle priorità maggiori in casa rossonera in vista dell’estate. Un attaccante arriverà di certo dal mercato, ma non è escluso che i colpi per il reparto avanzato potrebbero anche essere più di uno. Molto infatti dipenderà da chi potrebbe partire, come ad esempio Mario Mandzukic, la cui riconferma pare essere lontana. Noi quindi abbiamo cercato di capire chi potrà realmente sbarcare a Milano per rinforzare l’attacco rossonero. Basandoci sui rumors di mercato del momento, abbiamo individuato una lista di 10 obiettivi caldi finiti nel mirino di Maldini: senza perdere altro tempo allora, partiamo subito con la raffica dei 10 possibili colpi per l’attacco <<<

