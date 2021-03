Milan, chi gioca a sinistra dopo la squalifica di Rebic?

MILANO – Il Milan dovrà fare di nuovo a meno di Ante Rebic. Il croato, contro il Napoli, era tornato da un infortunio, giocando anche bene nello spezzone di gara che gli aveva riservato Stefano Pioli. Uno dei più pericolosi tra le fila dei rossoneri a San Siro contro Gattuso e la sua squadra. Peccato però che al 92′ l’attaccante sia stato espulso dall’arbitro Pasqua. Oggi è arrivata la stangata da parte del Giudice Sportivo: 2 giornate di squalifica per avere, al 47° del secondo tempo, rivolto al Direttore di gara espressioni irriguardose. Salterà i prossimi impegni in campionato contro Fiorentina e Sampdoria e visto il momento particolarmente delicato sotto il punto di vista degli infortuni, Stefano Pioli avrebbe sicuramente fatto a meno di questo nuovo forfait.

La squalifica di Rebic

La prima di queste si disputerà domenica prossima, la seconda dopo la pausa delle Nazionali: sabato 3 aprile alle 12.30 (la domenica è Pasqua e non si gioca). Il tecnico del Milan dunque si ritrova ancora più in emergenza in attacco contro i viola. La speranza è quella di poter recuperare Zlatan Ibrahimovic, già per il match di giovedì contro il Manchester United. Contro gli inglesi Rebic dovrebbe a questo punto partire dall’inizio, anche perché Hauge non è stato inserito nella lista Uefa e quindi non potrà prendere al match di giovedì che si giocherà a San Siro.

La carta Hauge

Proprio il giovanissimo norvegese dovrebbe essere la carta che Stefano Pioli si giocherà almeno contro i viola di Cesare Prandelli. Anche con un ritorno d Ibra contro i Red Devils, infatti, è difficilmente ipotizzabile un utilizzo dello svedese per 90′ con la Fiorentina. Più facile prevedere una staffetta tra Ibra e Leao in attacco sia con il Manchester United, che con nella prossima giornata di campionato. A sinistra invece in Europa potrebbe essere riproposto Brahim Diaz, oppure adattare Saelemaekers, cosa già vista nelle ultime giornate.