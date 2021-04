Milan, si riapre la pista che porta a Nikola Milenkovic?

Sembrava dovesse andare in Premier League, invece qualcosa potrebbe essere cambiato nel futuro di Milenkovic, il Milan torna in corsa?

Redazione Il Milanista

MILANO - Il futuro di Nikola Milenkovic è sempre un rebus. Sembrava praticamente certo il suo approdo in Premier League in estate, con le due squadre di Manchester sulle sue tracce, ma adesso è davvero difficile dire con quale maglia giocherà la prossima stagione. Sì perché il contratto del serbo è sempre in scadenza a giugno del 2022 e le notizie sul suo possibile rinnovo con la Fiorentina fanno capire quale siano le intenzioni del difensore. Il giocatore infatti non sembra intenzionato a prolungare il suo rapporto con i viola, non una novità, dato che è dalla scorsa estate che questa telenovela va avanti.

Le nuove pretese di Commisso

Il Milan lo ha seguito, ci ha provato a ottobre, ma le richieste della società di Rocco Commisso,40 milioni di euro, hanno spento ogni possibile suggestione. La Fiorentina infatti nei mesi scorsi era convinta di poter riuscire a trovare un accordo. Cosa che con il passare del tempo non è successa. I viola inoltre dovranno per forza di cose rivedere le loro richieste e secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport il club gigliato ora 'si accontenterebbe' di 25 milioni di euro per il centrale. Cifra nettamente inferiore rispetto soltanto a un mese fa. L'altra faccia della medaglia però è il rinnovato interesse anche dell'Inter.

Milenkovic non allontana Tomori

All'orizzonte quindi potrebbe esserci un nuovo derby di mercato. L'opzione Milenkovic però per il Milan è percorribile solo in un caso, e cioè dopo l'eventuale cessione di Alessio Romagnoli. Anche lui in scadenza nel 2022, anche lui con difficoltà di rinnovo, proprio come il serbo. Milekovic quindi non allontana il possibile riscatto di Tomori dal Chelsea. In ogni anche dall'Inghilterra restano alla finestra. Il calciatore piace Oltremanica e molto. Quello che è certo è che il centrale cambierà squadra in estate, vuole unirsi a un grande club e giocare la Champions League.