Milan, si parla con il Siviglia? Trattativa in salita con gli spagnoli

MILANO
5 Giugno, 16:05 2021
Il Milan e il Siviglia tornano a parlare in sede di mercato, ma i rossoneri potrebbe desistere velocemente viste le intenzioni degli spagnoli

Milan e Siviglia tornano ad incontrarsi di nuovo. Ancora una volta per questioni di mercato, dopo l’affare Suso, passato dalla società rossonera a quella iberica. Non un’operazione recente quella che ha riportato l’ala destra nella Liga, ma il direttore sportivo Monchi ha dimostrato di guardare sempre con interesse alla Serie A. L’ultimo arrivo è quello del Papu Gomez dall’Atalanta lo scorso gennaio. Adesso la società andalusa sembra aver messo un altro giocatore che gioca in Italia, proprio tra fila del Diavolo. Samu Castillejo infatti è l’oggetto del desidero di diverse squadre spagnole, dato che sulle sue tracce ci sarebbe anche l’Espanyol.

Il futuro di Castillejo dovrebbe essere lontano da Milanello, scavalcato nelle gerarchie sulla fascia destra da Alexis Saelemaekers. Maldini e Massara sono alla ricerca di un nuovo profilo in quel ruolo e in questo senso vanno registrate le voci su Ikoné del Lille. Un arrivo che però è subordinato alla cessione proprio dell’ala iberica. E all’orizzonte potrebbe esserci un particolare gioco d’incastri, che vede coinvolto il Milan, anche in altre zone del campo, dato che la squadra rossonera sembra essere alla ricerca anche di un trequartista, vista la situazione legata ad Hakan Calhanoglu.

Tra i nomi accostati al Diavolo c’è anche quello del Papu Gomez, che come detto, è arrivato in Spagna lo scorso gennaio, ma che ha l’intenzione di tornare in Italia, il prima possibile. Secondo quanto riporta la Repubblica, potrebbe andare in scena un clamoroso scambio tra Milan e Siviglia. Con Samu Castillejo destinato a tornare in Liga e l’ex Atalanta a Milanello. Un’opportunità che Maldini e Massara intenzionati a portare fino in fondo la trattativa, se il turco non dovesse rinnovare. In quel ruolo però i rossoneri valutano anche Rodrigo De Paul, vero e propio sogno di mercato, ma anche Josip Ilicic, in uscita proprio dall’Atalanta. Alternative che non tramontano, perché gli spagnoli per ora non sembrano intenzionati a rinunciare al Papu tanto facilmente.

