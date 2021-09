Milan, si aspetta una mossa di Kessie. I contatti con l’agente vanno avanti

Tuttosport ha riportato gli ultimi aggiornamenti sul rinnovo contrattuale di Franck Kessie con il Milan. Il giocatore è in scadenza nel 2022

Redazione Il Milanista

Un rinnovo che non è ancora arrivato, e forse non arriverà. Perché non si registrano passi avanti. Il Milan e Franck Kessie sono fermi sulle loro posizioni, una forbice di distanza tra proposta e offerta difficilmente colmabile in questo momento. Il Diavolo non può permettersi di assecondare le richieste del Presidente e inoltre la dirigenza del club è convinta di aver offerto al giocare un accordo più che soddisfacente, come riporta Tuttosport.

Dalle parole d'amore all'interesse delle altre squadre

Una situazione che ricorda molto quelle di Calhanoglu e Donnarumma, ex calciatori del Milan e oggi in forza all'Inter e al PSG, con un'aggravante però. Le parole di amore per il Diavolo di quest'estate. Kessie aveva dichiarato che avrebbe risolto il problema una volta tornato in Italia, dopo le Olimpiadi, adesso invece rifiuta un nuovo accordo da 5 milioni a salire, che lo porterebbe a guadagnare fino a 6,5 milioni di euro. Un rinnovo quinquennale con cui il club meneghino vorrebbe allontanare anche le voci di mercato. Non è un mistero che l'ivoriano sia entrato nei pensieri del PSG, così come del Manchester Unitede del Liverpool.

Contatti continui, ma il Milan ha le idee chiare

Un comportamento che lasciato basiti sia Maldini e Massara, che i tifosi rossoneri. Nessuno si aspettava questo tipo di situazione. Tutto nasce però dalle richieste dell'Entourage del calciatore. Sempre secondo Tuttosport, i contatti con il suo agente, Atangana, sono continui. La richiesta però è sempre la stessa: 6,5/7 milioni di parte fissa più bonus. Un contratto pesantissimo e il Milan per ora non sembra intenzionato a cedere, anzi. La società si aspetta una mossa, un passo, verso il club da parte del mediano. Rivedere quanto chiesto e abbassare le pretese per continuare insieme. Una nuova telenovela per il Diavolo, che rischia di perdere nuovamente un giocatore importante a parametro zero.