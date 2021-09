Kessie, ma quanto chiedi? Il confronto con gli stipendi del Liverpool

Un analisi comparata degli stipendi del Liverpool con la richiesta, importante e di 8 milioni, di Franck Kessie.

La partita di Anfield ha aperto gli occhi su una questione importantissima al Milan, a Franck Kessie e ai tifosi rossoneri. Non che questi ultimi avessero tanti dubbi. L'argomento è il più dibattuto degli ultimi giorni: il rinnovo del centrocampista ivoriano ex Atalanta . Il contratto di Franck scade infatti a breve, nel 2022. Finito nel mirino del PSG, il suo agente chiede un ingaggio da 8 milioni di euro per restare . Questa sarebbe la stessa cifra che sarebbe disposto a mettere sul piatto il club parigino. Qualche settimana fa, il Milan gli ha proposto un rinnovo da 6,5 milioni. Proposta rispedita al mittente.

UN PASSO ALLA VOLTA - Diventa chiaro come un calciatore dalla scarsa esperienza internazionale come Kessie possa faticare a percepire più di un campione d'Europa come Jordan Henderson e solo 2 milioni in meno di uno dei massimi interpreti al mondo del ruolo di centrocampista come ThiagoAlcantara. Insomma, ridurre le pretese per Kessie non dovrebbe essere una possibilità, ma un imperativo. E così un domani chissà, Milan, società e tifosi saranno pronti loro stessi a proporre a Kessie, nuova stella del calcio internazionale, un meritato contratto fatto di cifre faraoniche. Ma parlando di mercato. Top player in arrivo da subito, arrivo conferme anche dall'America: la nuova raffica<<<