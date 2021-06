Milan, sfuma Giroud. Torna di moda Vlahovic della Fiorentina?

Il rinnovo dell'attaccante francese con il Chelsea è stato come un fulmine a cel sereno. Il Milan cambierà obiettivo?

Per la dirigenza del Milan era il nome in cima alla lista. L'attaccate da portare a Milanello in vista della prossima stagione, per alternarlo a Zlatan Ibrahimovic. Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, però vuole far firmare il rinnovo di contratto a Dusan Vlahovic. Vuole accontentarlo lo ha dichiarato alla stampa. Servirà un'offerta estremamente convincete, fuori portata ad oggi per il Milan, a meno che il giocatore non decida di andare allo scontro con i viola per passare in rossonero. Uno scenario ad oggi difficile da immaginare. Inoltre Gattuso sembrerebbe aver chiesto la conferma della punta. Questi erano gli ultimi aggiornamenti sull'attaccante serbo e l'interesse del club rossonero.