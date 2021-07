Il Milan è scatenato: ora si proverà l’affondo per Kaio Jorge

Non si ferma il Milan sul mercato in entrata, ora gli obiettivi principali sono il trequartista e soprattutto Kaio Jorge.

Redazione Il Milanista

È un Milan letteralmente scatenato sul mercato. I rossoneri hanno rubato la scena in queste prime settimane della sessione estiva, e sono sicuramente i protagonisti indiscussi. Il Diavolo ha concluso varie operazioni, a partire dal triplo colpo delle ultime ore dati gli arrivi di Olivier Giroud, già ufficiale, e di Brahim Diaz e Fode Ballo-Tourè, il cui annuncio arriverà a brevissimo. Tre colpi che si uniscono a quelli fatti ad inizio mercato, con l'acquisto di Maignan e il riscatto di Tomori e Tonali. Non solo entrate, perchè il Milan è stato protagonista anche in uscita con gli addii tanto rumorosi quanto dolorosi di Hakan Calhanoglu e Gigio Donnarumma.

Ma non finisce qui per Maldini, Massara e Gazidis, perchè servono ancora almeno tre acquisti per mettere Pioli nelle condizioni migliori per far bene. Manca un terzino destro che possa fare l'alternativa di Calabria, e in tal senso Diogo Dalot è sempre il primo della lista con Alvaro Odriozola prima alternativa. Servirà necessariamente un trequartista, e negli ultimi giorni il nome più accostato ai rossoneri è quello di Vlasic. La dirigenza, poi, punta ad acquistare un terzo attaccante giovane da far crescere con Ibrahimovic e Giroud, e a tal proposito si spinge sempre di più per Kaio Jorge.

La proposta

L'attaccante classe 2002 del Santos è nel mirino del club di via Aldo Rossi ormai da settimane, ma i rossoneri sono stati indecisi fin dal primo momento sui tempi del tesseramento. Il brasiliano, infatti, è in scadenza di contratto il prossimo dicembre e potrebbe quindi arrivare a zero fra qualche mese. Dall'altro lato, però, c'è tanta concorrenza su di lui e il Milan vorrebbe anticiparla portandolo subito a Milano. Il problema è rappresentato dallo status di extracomunitario, per cui il Diavolo ha solo un posto libero dopo l'arrivo di Tomori e non vorrebbe occuparlo già da ora, visto che manca molto alla fine del mercato. La valutazione che fa il Santos è di circa 10 milioni, il Milan al momento ne ha offerti 6 ma potrebbe rilanciare a breve.