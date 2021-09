Milan, Scaroni: “Tornare a combattere dopo la sconfitta. Arbitro? Non parlo”

Parla il presidente del Milan, Paolo Scaroni, dopo la sconfitta-beffa nella gara con l'Atletico Madrid. Ecco che cosa ha detto

Redazione Il Milanista

Una sconfitta che brucia e una partita di cui si parlerà ancora per molto tempo. Non tanto per il risultato finale, quanto per la prova offerta dal Milan e per gli errori dell'arbitro Cakir che hanno palesemente pesato sulla partita tra i rossoneri e l'Atletico Madrid. Al triplice fischio del direttore di gara il risultato è stato fissato sul 2-1 per gli spagnoli. Ma fino all'80' i Colchoneros non avevano fatto praticamente nulla per meritare non solo la vittoria, ma anche il pareggio. Un unico intervento di Mike Maignan sempre nel secondo tempo aveva scongiurato il pari poi però l'errore della difesa (Florenzi e Romagnoli) concede l'1-1. Poi il rigore che ha scatenato tantissime polemiche, concede la vittoria alla squadra di Simeone.

Le parole di Scaroni

Della gara tra Milan e Atletico Madrid ha parlato anche Paolo Scaroni, il presidente del club meneghino. Intervenuto sul palco dell'evento ‘Restore the music Milan’. Ecco che cosa ha detto.

"Ovviamente non è bello essere sconfitti, non ci piace proprio per niente. Però vorrei puntualizzare che come squadra abbiamo dato una prova tale di carattere, di coraggio e di determinazione. Questo mi rende ottimista per il futuro, la vita è anche questa ci sono tante vittorie e qualche sconfitta. Bisogna sapersi rialzare, riprendere coraggio e tornare a combattere".

"L'arbitro? Non parla degli arbitri. E' un argomento che va messo da parte, essere sconfitti però è sempre doloroso. Come ho detto resto ottimista, perché ho visto una bella squadra, combattiva e resiliente. Il ritorno a San Siro? È stato molto emozionante per tutti vedere di nuovo la Champions a San Siro. Il Milan deve stare sempre in Champions, questo è il nostro obiettivo e non è un segreto. Possiamo battere chiunque lo abbiamo dimostrato e il mister sta facendo molto bene. La nostra è una squadra vera, grazie al lavoro di Pioli, con uno spirito di ottimismo fatto di giovani che hanno voglia di giocare insieme".