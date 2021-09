Acmilan.com | Rassegna stampa rossonera del 29 settembre 2021

La rassegna stampa rossonera di oggi, con tutti i principali quotidiani sportivi che stamane parlano di Milan

DANIEL: AMICI, FAMIGLIA E NIENTE AUTO (La Gazzetta dello Sport)

Un 19enne tranquillo, forse un po' introverso, ma perfettamente focalizzato su quello che serve per fare strada: il talento da solo non basta, occorrono sacrifici e dedizione. Tra meno di un mese Daniel Maldini festeggerà vent'anni ma non ha ancora preso la patente: agli allenamenti arriva spesso insieme ai compagni, mai con il padre.

IL DERBY DI BRAHIM (Corriere dello Sport)

Il numero dieci rossonero è ancora di proprietà del Real Madrid e sente molto la rivalità con gli uomini di Simeone. Con la maglia dei Blancos non ha fatto tanta esperienza in Champions League, solamente diciassette minuti nella stagione 2019/20. Una manciata di secondi in più quando invece era andato in prestito al Manchester City.

IL MILAN È BRAHIM (Il Giorno)

L'arma vincente per battere l'Atlético Madrid, Stefano Pioli, ce l'ha a portata di mano. È un ragazzino terribile, cresciuto nelle giovanili dell'altra metà di Madrid, quella del Real, che ha tanta voglia di segnare ai Colchoneros, dopo aver già battezzato il Liverpool nella sfortunata trasferta d'esordio in Champions League: Brahim Díaz.

GIROUD, IO E IBRA... (Tuttosport)

Giroud, intervista a Telefoot: "Se gioco ipotizzo di poter arrivare a 15 reti stagionali. Spero nello Scudetto, è un obiettivo chiaro, netto e preciso". E a proposito del presunto dualismo con Ibrahimović: "Zlatan è un monumento. Si aspettano che ci togliamo di mezzo. Spero di metterci più di lui".

L'EUROPA NON ASPETTA (Corriere della Sera)

Il baby Milan sogna in grande, sia in campionato sia in Champions League. Domani sera a San Siro c'è l'Atlético Madrid del Cholo Simeone, una gara chiave. La sconfitta a testa alta di Liverpool ha dimostrato che la missione è difficile ma non impossibile. Per riuscirci servirà però un salto di qualità ulteriore da parte dei ragazzini rossoneri.

LEÃO C'È (Il Giornale)

Per il Milan che arriva fresco fresco dal quinto successo su sei con dodici gol fatti e appena tre subiti, la contabilità copre una difficoltà nascosta abilmente dalle imprese balistiche di Díaz e Rebić che fanno dimenticare le assenze di Giroud e Ibra. A La Spezia il Milan ha cambiato marcia con l'ingresso di Leão. Nel primo tempo zero tiri.

ZLATAN TORNA DOPO LA SOSTA? (La Gazzetta dello Sport)

La sosta di ottobre servirà a Zlatan per ricaricarsi completamente e cercare di tornare in piena forma per gli impegni autunnali. Dopo la partita in casa con l'Atlético Madrid, il Milan è atteso in Champions League da una trasferta cruciale, a Porto, il 19 ottobre, e prima ancora dal match a San Siro con il Verona. Quella contro i veneti potrebbe essere la gara ideale per un rodaggio.

KJÆR, RECUPERO LAMPO (Corriere dello Sport)

Simon Kjær ieri si è allenato in gruppo ed è recuperato per la sfida contro l'Atlético Madrid. Il leader della difesa era uscito contro la Juventus per uno stop muscolare. Una settimana di riposo e allenamenti personalizzati per smaltire il fastidio al flessore, poi il ritorno in campo con i compagni.

UN MILAN SENZA ETÀ (Tuttosport)

Sul primo gol a La Spezia l'assist è stato di Pierre Kalulu, 21 anni, e il gol è stato segnato da Daniel Maldini, 20 anni il prossimo 11 ottobre. Il secondo ha visto protagonisti Alexis Saelemaekers e Brahim Díaz, entrambi 22enni. Tra gli undici che hanno finito la gara, i più "vecchi" erano Mike Maignan e Alessio Romagnoli nati nel 1995.

STADI, SI RIPARTE COSÌ (Il Messaggero)

Oggi riunione del Comitato Tecnico Scientifico, un suo esponente, Fabio Ciciliano, dichiara: "Non penso si arrivi al 100%". Il compromesso sarebbero due terzi o i tre quarti della capacità di riempimento allora: "Con Green Pass, mascherine e controlli adeguati potrebbe essere la chiave".