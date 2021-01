Milan, saluta Musacchio. Lo sostituirà Simakan in estate?

MILANO – Fikayo Tomori è il nuovo rinforzo in difesa del Milan. Un tassello che serviva e che Stefano Pioli aveva chiesto espressamente alla dirigenza. Nonostante i rosa ci fossero già Romagnoli, Kjaer, Gabbia, Kalulu e Musacchio. L’argentino però ha praticamente salutato la compagine meneghina, è atteso a Roma per le visite mediche con la Lazio.

La ricorsa al nuovo difensore centrale è iniziata molto tempo fa e il primo nome sulla lista dei desideri rossonera era quello di Mohamed Simakan. Il francese infatti aveva vinto la concorrenza di Ozan Kabak e Matteo Lovato. L’infortunio però ha complicato tutto, due mesi di stop e l’accordo trovato con il giocatore non ha portato a nulla. Una marcia indietro data anche dall’accordo non trovato con lo Strasburgo, sulla valutazione del cartellino del giocatore.

Tomori è arrivato con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto. Però non è detto che il capitolo Simakan sia definitivamente chiuso. Nei prossimi mesi il club meneghino, potrebbe riallacciare i contatti con lo Strasburgo per il centrale. In ogni caso i rossoneri valuteranno con molta attenzione anche l’ex Chelsea, perché comunque l’intenzione è quella di riscattarlo dalla squadra inglese se arriveranno risposte importanti. La possibilità di vedere il francese con la maglia rossonera quindi non è del tutto sfumata, soprattutto in vista della prossima stagione, dato che non è certo nemmeno il riscatto di Diogo Dalot e se il portoghese dovesse tornare al Manchester United allora Stefano Pioli potrebbe decidere di riportare Pierre Kalulu nel suo ruolo naturale il terzino destro, l’alternativa a Davide Calabria. In questo caso si libererebbe un posto al centro, posto che potrebbe occupare proprio Simakan. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<