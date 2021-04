Milan, Romagnoli torna nel mirino di una big europea

Tante le voci sul futuro del capitano del Milan, le ultime portano al mercato. Ecco quale potrebbe essere il suo futuro

MILANO - Il futuro di Romagnoli resta incerto. Il contratto con il Milan resta in scadenza nel 2022 e le voci su un possibile nuovo accordo con il club meneghino non fanno registrare novità. Anche perché il suo agente, Mino Raiola, è impegnato con le questioni legate a Zlatan Ibrahimovic e Gigio Donnarumma e i rossoneri . L'attaccante sembra essere davvero vicino alla fumata bianca, continuerà un altro anno con il Diavolo lo svedese. Mentre sull'estremo difensore le notizie non portano all'ottimismo, alte le richieste di Raiola, Maldini e Massara la loro offerta l'hanno fatta, ma prima c'è da conquistare un posto nella prossima Champions League, imprescindibile per la sua permanenza a Milanello.

Tante anche le voci di mercato per Romagnoli, potrebbe partire il centrale in estate, se non dovesse esserci intesa sul nuovo accordo. Si era parlato della Juventus, in un incredibile scambio che vedrebbe Bernardeschi al Milan. Poi è stato il turno della Lazio, squadra del cuore del giocatore e questo non è mai stato un mistero, come ammesso dallo stesso centrale. Partirà Romagnoli in estate? Difficile dirlo, certo aver perso i gradi di titolare fisso non gli è piaciuto, così come le tante critiche che gli sono piovute nel corso della stagione.