Milan, Sandro Tonali certezza anche per il prossimo anno

L'ex calciatore del Brescia è arrivato al Milan, nella scorsa sessione estiva di mercato e il suo futuro sarà ancora rossonero

MILANO - Si parla tanto del futuro del Milan , soprattutto in ottica mercato. Al centro dei discorsi spesso ci sono il reparto arretrato e l'attacco, ma anche il centrocampo e nei pensieri di Paolo Maldini e Frederic Massara , in vista della prossima stagione. La dirigenza rossonera vuole confermare in blocco il terzetto formato da Ismael Bennacer, Franck Kessie e Sandro Tonali. Con l'ivoriano che vedrà un aumento di stipendio sul prossimo accordo con il club meneghino e gli altri? Per quanto riguarda Meite ogni decisione sarà presa nei prossimi mesi, il suo riscatto è stato fissato a 8 milioni di euro e il francese dovrà convincere nelle partite che restano nel finale di stagione per strappare la permanenza a Milanello.

Bennacer a meno che non arrivi un offerta irrinunciabile non partirà. Mentre Sandro Tonali, arrivato in prestito oneroso, dal Brescia, per 10 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro più 10 milioni di bonus, sarà riscattato. Ha giocato, tra campionato, Coppa Italia Europa League e fasi di qualificazioni ai gironi della competizione europea, 34 partite (23 da titolare). Rendimento in crescita per il centrocampista che è riuscito a ritagliarsi il suo spazio complice anche la fiducia di Stefano Pioli, nonostante qualche giro a vuoto. il Milan non ha alcun dubbio sull’investimento fatto qualche mese fa e quei dieci milioni versati al club di Cellino, già versati, sono una garanzia d'acquisto per la prossima estate.