Milan, rinnovo Kessie: il centrocampista non ha fretta

Come accaduto in passato ci sono anche i rinnovi contrattuali a tenere banco on casa Milan, ecco gli ultimi aggiornamenti su Franck Kessie

Con le partenze di Gigio Donnarumma, al Paris Saint-Germain, e Hakan Calhanoglu, all'Inter, a parametro zero per un po' le questione legate ai rinnovi contrattuali in casa erano passate in secondo piano. Eppure Alessio Romagnoli e Simon Kjaer sono in scadenza. Entrambi nel 2022, così come Franck Kessie, senza dimenticare che il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic poterà lo svedese ad indossare la maglia rossonera fino al termine della prossima stagione. Diverse quindi le questioni in sospeso per il Diavolo e la sua dirigenza e quella che adesso preoccupa di più è quella legata al Presidente. Il centrocampista ivoriano è risultato essere assolutamente fondamentale nell'ultima stagione, imprescindibile per Stefano Pioli. Oltre ad essere diventato uno dei leader carismatici della squadra.

Il Milan rilancia

Il Milan e l'entourage del giocatore dovrebbero incontrarsi questa settimana, Paolo Maldini e Frederic Massara infatti non hanno alcuna intenzione di perdere il Presidente. Sarà proposto un nuovo accordo a 5,5 milioni di euro a stagione, un nuovo ritocco rispetto ai 5 messi sul piatto nelle scorse settimane. Kessie aveva chiesto 6 milioni e il Diavolo si è avvicinato notevolmente alle pretese del presidente. Inoltre il fondo Elliott ha dato l’ok all’area tecnica per discutere il prolungamento del contratto del centrocampista. Tassello fondamentale per provare a chiudere in tempi brevi.

Kessie per ora prende tempo

Secondo quanto riporta Tuttosport però Franck Kessie non avrebbe fretta di trovare un nuovo accordo con il club meneghino, a differenza della dirigenza. Una situazione che dovrà essere in ogni caso risolta in tempi brevi, ma il giocatore tornerà a Milano solo tra diverse settimane, perché prenderà parte alle prossime Olimpiadi con la Costa D'Avorio. Stefano Pioli dal canto suo spinge per il rinnovo, non vorrebbe perdere il suo centrocampista e anche i tifosi questa volta potrebbero schierarsi dalla parte del calciatore. L'ambiente rossonero è rimasto compatto anche dopo gli adii di Gigio Donnarumma e Hakan Calhanoglu. La situazione di Franck Kessie però potrebbe essere totalmente diversa.