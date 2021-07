Ilicic al Milan e Pobega all’Atalanta: possibile nuova idea di mercato

Potrebbe prendere corpo una nuova idea di mercato in casa Milan, con Ilicic in rossonero e Pobega a Bergamo.

Continua a muoversi la dirigenza del Milan per completare la rosa a disposizione di Stefano Pioli. Dopo il triplo colpo Giroud, Brahim Diaz e Ballo-Tourè, ora bisognerà portare a Milanello un nuovo fantasista per mettere a disposizione del tecnico quella qualità che manca alla rosa. In tal senso sono tanti i nomi osservati da Maldini e Massara, con Nikola Vlasic del CSKA Mosca che pare essere il primo della lista. La trattativa con il club russo, però, non è affatto semplice, e per questo motivo i dirigenti continuano a seguire anche piste alternative.

Uno dei nomi sul taccuino del Diavolo è quello di Josip Ilicic. Lo sloveno è in uscita dall'Atalanta essendo in rotta con Gasperini, e il Milan negli ultimi mesi ha più volte sondato il terreno per provare a portarlo a Milano. Ora potrebbe aprirsi la trattativa, magari anche con un possibile scambio di mercato che andrebbe a soddisfare entrambe le parti. Infatti all'Atalanta interessa molto Tommaso Pobega, pertanto potrebbe nascere una trattativa intorno a questi due nomi.

L'amministratore delegato degli orobici Luca Percassi ha parlato della situazione del mercato nerazzurro durante la presentazione delle nuove divise per la prossima stagione. Queste le sue parole: "Ilicic? È un giocatore che ha dato tantissimo all'Atalanta, che è stato chiacchierato in passato ma è un patrimonio della società. È un ragazzo che ci ha dato molto, se ci saranno opportunità le valuteremo, ma non c'è fretta di risolvere un problema, ma la volontà di fare le cose per il bene della società. Ci sono vari nomi coinvolti, non solo Pobega. Noi partiamo da una squadra competitiva per l'obiettivo dell'Atalanta, poi fa parte del mercato: a volte si vende, a volte si compra, ma questo mercato è molto particolare e dovremo vedere se ci saranno le occasioni giuste in entrata e in uscita per continuare il nostro progetto di crescita".