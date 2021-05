Milan, rinnovo Donnarumma: nuove conferme, Champions fondamentale

Il rinnovo di Gigio Donnarumma con la il Milan continua ad essere uno degli argomenti sempre in primo piano per i rossoneri

"La prossima Champions è fondamentale per il Milan e per Donnarumma. Il ragazzo vorrebbe restare dov'è non è un segreto il suo attaccamento ai colori dl club. Però dopo 6 dal suo esordio tra i professionisti vuole andare a giocare in Champions League. Juventus-Milan diventa quindi decisiva, per le due squadre, in lotta per lo stesso obiettivo, così come per Gigio Donnarumma, che sarebbe anche disposto a rinunciare ai 2 milioni in più offerti dai bianconeri se dovesse arrivare almeno il quarto posto dei rossoneri. Ma al dover ancora affidarsi solo a youtube per ascoltare la musichetta magica, quello no.".