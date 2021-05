Milan: non solo Gigio, anche Antonio Donnarumma in bianconero?

Si accavallano le notizie sul futuro di Gigio Donnarumma, su cui sembra esserci il pressing della Juventus, che però pensa anche al fratello

Redazione Il Milanista

MILANO - Il futuro di Gianluigi Donnarumma è più in bilico che mai. L'estremo difensore rossonero ha infatti il contratto in scadenza il 30 giugno del 2021 e non ha ancora trovato un accordo con la dirigenza milanista per il rinnovo. Paolo Maldini, direttore dell'area tecnica del Milan, si è così espresso all'ANSA in riferimento al confronto avvenuto ieri tra Donnarumma e gli ultras della Sud a Milanello: "E' importante ribadire con fermezza che nessuno al di fuori del Milan puo' decidere chi gioca e chi rinnova. Certe scelte competono all'allenatore per quanto riguarda il campo e al Club per le questioni contrattuali. Da questo momento ogni singola trattativa per i rinnovi viene congelata fino alla fine della stagione, per permettere alla squadra di concentrarsi unicamente sul campionato. Nel frattempo, continueremo a tutelare i nostri calciatori come abbiamo sempre fatto".

Il pressing della Juventus

Tutto nasce dal forte pressing della Juventus, che sembra aver fatto breccia. Nella prossima giornata di campionato i rossoneri affronteranno proprio gli uomini di Andrea Pirlo, in quello che può essere definitivo uno spareggio Champions tra le due squadre. I tifosi del Milan hanno chiaramente manifestato il proprio malcontento, preoccupati dalle difficoltà che Donnarumma potrebbe incontrare nella prossima gara, se davvero i bianconeri saranno la sua prossima squadra. Una situazione che ricorda la querelle tra De Vrij, la Lazio e l'Inter, andata in scena qualche anno fa. Ma Gigio andrà davvero a Torino? Difficile rispondere ora, quello che è certo è che la Juve è una candidata seria, inoltre le ultime notizie riportate da TMW non inducono all'ottimismo.

Il bianconero vogliono anche Antonio Donnarumma

Non è Gigio il protagonista delle ultime voci di mercato, ma suo fratello Antonio, terzo portiere del Milan. La società bianconera, infatti, starebbe pensando proprio a lui per rinforzare la sua squadra Under 23. Lascerà anche lui il Milan, molto probabilmente, e anche lui come suo fratello Gigio a parametro zero visto il contratto in scadenza quest'estate. Un arrivo a Torino che potrebbe mettere in discesa la strada per arrivare al numero 99 rossonero a fine stagione.