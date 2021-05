Milan, Commisso su Vlahovic. Le parole del presidente della Fiorentina

Parla in conferenza stampa il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso. Tra gli argomenti c'è anche Vlahovic, accostato anche al Milan

MILANO - E' uno dei sogni di mercato del Milan, Dusan Vlahovic. L'attaccante della Fiorentina è ormai un vero e proprio uomo mercato, visto anche il contratto in scadenza nel 2023. A questo si devono aggiungere anche i 21 goal segnati in questa stagione. Numeri che hanno impressionato tante squadre e tra queste ci sono proprio i rossoneri, alla ricerca di un vice Ibrahimovic per la prossima stagione. Lo svedese si è fermato di nuovo, ancora un infortunio questa volta al ginocchio sinistro, la gamba che quest'anno gli ha creato tanti problemi, il suo campionato dovrebbe essere già finito e all'orizzonte ci sono gli Europei con la Svezia. Per Ibra è previsto un consulto con il chirurgo che lo operò nel 2017. E il Milan dal canto suo vuole evitare i problemi di quest'anno, senza il suo attaccante. Per questo Vlahovic viene tenuto in grande considerazione.

La situazione del serbo

C'è però l'ostacolo Fiorentina, lo abbiamo scritto tante volte Rocco Commisso, presidente Viola non vuole rinunciare al suo gioiello. E per spegnere ogni possibile interesse la richieste per il serbo è di 60milioni di euro. Tantissimi soldi, ma il rischio per il club gigliato è che la situazione possa diventare come quella di Milenkovic. In scadenza di contratto con la possibilità di rinnovo sempre più lontana. Il difensore sembra destinato a lasciare l'Italia e la Serie A, nel suo futuro dovrebbe esserci la Premier League.

Vlahovic, le parole di Commisso

Commisso però in conferenza stampa ha chiarito quale sono le sue intenzioni, co queste parole: "Mi ha fatto subito una grande impressione, da quando l'ho visto la prima volta in America. Vogliamo accontentarlo e rinnovare il contratto per farlo stare qui. Non ci sono stati incontri nelle ultime due settimane, prima bisogna finire questa stagione, poi il suo futuro sarà più chiaro. Io però non voglio perderlo, questa è la mia intenzione".