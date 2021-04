Milan, Diego Laxalt possibile pedina di scambio: le ultime novità

Il calciatore è ancora del Milan, ma in prestito ai Celtic di Glasgow. Ecco le ultime novità sul terzino uruguaiano

MILANO - Il Milan, durante lo scorso mercato, è riuscito a piazzare Diego Laxalt. L'ex Genoa era a fuori dal progetto rossonero già da tempo e il suo ritorno a Milanello è stato solamente per necessità. Il sostituto, scelto all'epoca, Antonee Robinson non superò le visite mediche. Ora l'esterno gioca in Scozia in prestito dove non sta sfigurando nonostante qualche prestazione sottotono del Celtic. Prestazioni che hanno convinto tutti, tifosi e società.

Il futuro di Laxalt

Il futuro di Laxalt però è ancora da scrivere, ma c'è poi un problema: il Milan ha ceduto l'uruguaiano in prestito secco. Senza diritti o obblighi per il riscatto. Quel che è certo è che il club di via Aldo Rossi vuole evitare a tutti i costi di mettere a bilancio una minusvalenza e il contratto di Laxalt, inoltre, scadrà a giugno 2022. I rossoneri e la dirigenza scozzese s'incontreranno e ne parleranno, per cercare un'intesa economica sulla possibile operazione di mercato. In passato era arrivata anche un'offerta club saudita dell'Al Hilal, che avrebbe presentato al ragazzo classe '93 un contratto davvero importante e ricco: 3 milioni a stagione. Proposta rispedita al mittente anche perché il calciatore in Scozia si trova bene.

Torna in voga Edouard per l'attacco

La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto della situazione sull'uruguaiano e il so futuro. Al Milan piace Odsonne Edouard e questa non è una novità, dato che il francese ha anche segnato ai rossoneri in Europa League. Il cartellino di Laxalt potrebbe essere inserito nell'operazione per la punta, una parziale contropartita per abbassare le pretese degli scozzesi che non cederanno facilmente il calciatore. Anche il suo contratto è in scadenza nel 2022 e questo potrebbe far scaturire anche la più classica delle aste estive. L'attaccante in questa stagione ha giocato 35 partite, tra campionato e coppe sia nazionale che internazionali, mettendo a segno 20 goal e 5 assist. Prestazioni e rendimento che hanno attirato diversi club.