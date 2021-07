Milan, prima offerta per Hauge rispedita al mittente

E' sul mercato Hauge, ma il Milan cederà il suo calciatore solo a determinate condizioni. La prima offerta non soddisfa i rossoneri

Sono diverse le squadre alla finestra per l'esterno offensivo del Milan. C'è il Torino del neo tecnico Ivan Juric, che lo vorrebbe in granata. Hauge però preferirebbe andare a giocare all'estero e proprio per questo motivo il Wolfsburg sembra essere la grande favorita. Anche se non sono da escludere altri club di Bundesliga. La squadra tedesca, così come il Torino, dovrà però accontentare Maldini e Massara, che valutano il cartellino del ragazzo 15 milioni di euro. Nessuna possibilità invece per il prestito, in questo caso i rossoneri preferirebbero tenerlo in rosa, come alternativa ai titolari di Stefano Pioli. Hauge in vendita sì, ma solo a determinate condizioni.