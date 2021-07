Rimpianti di Primavera: il Milan “piange” i suoi in giro per l’Italia

La Primavera rossonera ha spesso sfornato e continua a sfornare ottimi talenti, non tutti però poi adeguatamente valorizzati.

La primavera rossonera è stata abituata a sfornare nel corso degli anni un gran numero di talenti. Questa tradizione è stata rispettata anche nelle ultime stagioni, con nomi che poi hanno avuto successo nel calcio che conta venuti fuori proprio dal settore giovanile rossonero. Pensiamo in primis a Gigio Donnarumma, a Manuel Locatelli, a Bryan Cristante, a Matteo Pessina, a Matteo Darmian, a Davide Calabria . Fra questi, solo quest'ultimo resta ancora saldamente nei piani rossoneri. Per un motivo per un altro infatti, tutti presto tardi hanno lasciato la città che li aveva cresciuti calcisticamente .

L'ADDIO PREMATURO DI LOCATELLI - Mattia Locatelli, fratello di Manuel, si è così espresso a SkySport raccontando l'addio del numero 73 al Milan: "È stato uno dei momenti più tristi della carriera di Manuel, non è bello sentirsi dire una cosa che non si aspettava. Gli siamo stati il più vicini possibile con messaggi e chiamate. L'unica volta che l'ho chiamato per stargli vicino è stato quando è tornato a San Siro da avversario del Milan per la prima volta, col Sassuolo, dicendogli di stare tranquillo e non pensare a cosa lo circondava".