Milan, prendono corpo le prime ipotesi per l’attacco: piace un inglese

MILANO – Il Milan è alle prese con i rinnovi contrattuali difficili, come quello di Hakan Calhanoglu o di Gigio Donnarumma. Per non parlare degli impegni sul campo che indirizzeranno la stagione. La squadra di Pioli è chiamata a riscattare Il pareggio di domenica contro l’Udinese. I rossoneri nella prossima giornata di campionato affronteranno l’Hellas di mister Ivan Juric.

Una stagione, quella attuale, che sta andando oltre ogni più rosea aspettativa. L’obiettivo era tornare in Champions ma l’ottimo lavoro svolto da Maldini e Massara ha portato subito la formazione di Pioli a lottare per lo scudetto: tanto che per 23 giornate è stato primo in classifica. Il duo mercato infatti è riuscito a creare un mix di giocatori giovani, come Leao, Tonali e Bennacer, e giocatori di esperienza come Ibrahimovic e Simon Kjaer. Un progetto che continuerà anche nelle prossime stagioni. E proprio per questo si continuano a cercare giocatori per portare avanti questa filosofia.

Un attaccante inglese nel mirino?

Tra i protagonisti del Manchester United di questa stagione c’è Marcus Rashford. L’attaccante classe ’97 è uno dei giocatori più in vista della formazione di Solskajaer. Il Milan lo monitora da tempo, ma la richiesta da 80 milioni di euro, spaventa e rallenta la trattativa. Eppure secondo quanto riportato dal tabloid Daily Mail ci sarebbe una possibilità per portare a San Siro l’inglese.

Potrebbe arrivare una mano dall’esterno

Rashford nei prossimi mesi potrebbe lasciare la Nike, il cui contratto è in scadenza. E’ importante sottolineare che non è detto che l’inglese non firmi con l’azienda americana. Ma attenzione perché il ragazzo è fortemente corteggiato dalla Puma. L’azienda tedesca, nelle ultime settimane, ha messo a segno il colpo Neymar. E ora vorrebbe affiancare al brasiliano il giocatore del Manchester United e farlo diventare uno dei volti della casa tedesca. E proprio a fronte della partnership con il Milan non è da escludere che la Puma spinga l’inglese in rossonero.