Milan, Pioli tra l’eliminazione dall’Europa e la lotta scudetto

MILANO – Torna a parlare Stefano Pioli, lo fa alla vigilia della gara del Franchi tra Milan e Fiorentina. Lo fa dopo l’eliminazione in Europa League con il Manchester United, sul campo di San Siro. Il tecnico dei rossoneri tra i tanti temi toccati c’è proprio l’uscita dalla competizione europea, ma anche sulla corsa scudetto. Ecco che cosa ha detto Stefano Pioli in conferenza stampa:

Sull’Europa League e la partita con il Manchester United

“E’ stato un dispiacere forte ma siamo usciti da questa eliminazione ancora più consapevoli delle nostre qualità e che a certi livelli i particolari fanno la differenza. Nelle aree di rigori siamo stati un po’ meno qualitativi di quanto potevamo essere”.”E’ stato un dispiacere forte ma siamo usciti da questa eliminazione ancora più consapevoli delle nostre qualità e che a certi livelli i particolari fanno la differenza. Nelle aree di rigori siamo stati un po’ meno qualitativi di quanto potevamo essere. I ragazzi hanno reagito male nel dopo gara, male nel giorno dopo, bene oggi con la voglia di fare un grande finale di stagione“.

Sulla corsa scudetto

“Mi sono piaciute le parole di Ibra, anche se sappiamo che non poteva dire altro… Noi dobbiamo puntare al massimo, dobbiamo provare a vincere tutte le partite giocando al massimo con le nostre qualità, caratteristiche e idee cominciando da domani. Probabilmente sarà la partita più complicata, sia per la qualità degli avversari che per il momento che passiamo. Sono sicuro che dopo la sosta andremo forti. Ma chi l’ha detto che non ho messo i titoli dei giornali (che danno il Milan fuori dalla lotta Scudetto, ndr) nello spogliatoio?!“.

Stefano Pioli quindi non ha ancora perso le speranze sul campionato, almeno stando alla sua risposta provocatoria. Almeno finché ci sarà ancora la matematica speranza.