Verso la Stella Rossa: tutte le ultime su un match decisivo

MILANO – Manca solo un giorno ed il Milan conoscerà il suo destino anche in Europa League. Dopo l’eliminazione in Coppa Italia e l’aver perso il ruolo di capolista in campionato, i rossoneri hanno bisogno di questo passaggio del turno per risollevare il morale. All’andata i rossoneri hanno pareggiato 2-2 contro i serbi, bravi a raggiungere il pareggio in 10 uomini proprio nei minuti conclusivi. Il sito ufficiale della Stella Rosa riporta l’elenco dei convocati del tecnico Dejan Stankovic per la gara di Europa League di domani contro il Milan: Milan Borjan, Zoran Popovic, Marko Copic, Milan Gajic, Marko Gobeljic, Milos Degenek, Radovan Pankov, Seku Sanogo, Njegos Petrovic, Veljko Nikolic, Mirko Ivanic, Gelor Kanga, Filipo Falko, Aleksandar Katai, El Fardu Ben, Željko Gavrić, Slavoljub Srnić, Diego Falćineli, Milan Pavkov, Aleksa Vukanović e Nikola Krstović.

STELLA ROSSA ANCORA IN MAGIC MOMENT – Momento di forma pazzesco della Stella Rossa, che non perde una gara dallo scorso 22 ottobre (Hoffenheim-Stella Rossa 2-0). Da lì in avanti, sono arrivati quattro pareggi e 18 vittorie. In classifica, la squadra di Stankovic domina con 62 punti e si trova a +6 dal Partizan secondo, ma con una gara ancora da giocare. La partita Milan-Stella Rossa verrà disputata giovedì 25 febbraio alle ore 21:00 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano e si giocherà a porte chiuse a causa delle restrizioni dovute al Covid-19. Il match sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite), Sky Sport (canale 252 del satellite) e in chiaro su TV8. La partita sarà visibile anche in streaming per gli abbonati sulle piattaforme Sky Go, Now Tv e TV8.it.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEL MATCH

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Kalulu, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Meité, Kessié; Castillejo, Krunic, Leao; Rebic. All. Pioli

Stella Rossa (4-3-2-1): Borjan; Milunovic, Pankov, Degenek; Gobeljic, Kanga, Petrovic, Gajic; Ben Nabouhane, Ivanic; Falcinelli. All. Stankovic