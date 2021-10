Milan, i nazionali rossoneri: Tonali, Bennacer e Kessie oggi in campo

Milan: dopo le ottime prove di Theo Hernandez e Daniel Maldini, oggi Tonali, Bennacer e Kessie scenderanno in campo

Brilla la stella di Theo Hernandez, non solo con il Milan, ma anche con la sua nazionale. Alla seconda convocazione l'esterno rossonero è già decisivo per Didier Deschamps che adesso se lo gode, dopo esser stato dubbioso e non averlo chiamato nonostante in Serie A si sia messo in luce fin dal suo arrivo l'ex Real Madrid. Ha pagato il rifiuto alla convocazione con i Blue diversi anni anni, indeciso se giocare con la Francia o con la Spagna. Alla fine la scelta è ricaduto sulla nazionale transalpina. Theo Hernandez ha aspettato e ora vive il momento magico, accanto a suo fratello Lucas. In goal anche Daniel Maldini, con l'U20 azzurra contro i pari-età dell'Inghilterra nel Torneo 8 Nazioni. Firma l'1-0 al 36' con un colpo di testa (come contro lo Spezia) per la selezione del C.t. Alberto Bollini. Per il numero 27 rossonero è la seconda marcatura in tre partite con la maglia azzurra dell'Under 20.