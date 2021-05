Milan, piace sempre Serge Aurier, ma c’è anche una big sul terzino

Il Milan sembra essere tornato su Serge Aurier terzino destro del Tottenham, già seguito un anno fa. Occhio però alla concorrenza

VIDEO - La prossima stagione 'è già in costruzione'. Frase che detta così potrebbe avere davvero poco senso, dopo il big match vinto con la Juventus e l'affermazione più che positiva con il Torino, il Milan è davvero vicino alla conquista di un posto in Champions League. Eppure Paolo Maldini e Frederic Massara sono già al lavoro in vista della prossima stagione. Il prossimo mercato estivo va organizzato presto. Allacciando i primi contatti, escludendo i profili che non convinco e puntando quelli che invece potrebbe portare al salto qualitativo della rosa di Stefano Pioli. Il tecnico del club meneghino infatti resterà sulla 'sua' panchina, in ogni caso.