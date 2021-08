Milan-Pellegri ci siamo. L’attaccante atteso in Italia nelle prossime ore

Il Milan ha chiuso un'altra operazione di mercato. Pietro Pellegri sarà un nuovo calciatore rossonero. Ecco i dettagli

Redazione Il Milanista

Tutto fatto, il Milan ha chiuso un'altra operazione di mercato. Ancora in attacco, dopo Olivier Giroud, dopo essere andati davvero vicino a Kaio Jorge, ma il brasiliano alla fine ha preferito la Juventus alla maglia rossonera. Sarà Pietro Pellegri la terza punta a disposizione di Stefano Pioli in questa stagione e verosimilmente anche per i prossimi anni. Maldini e Massara hanno lavorato sia per il presente, che per il futuro, garantendosi un diritto di riscatto relativamente economico per quanto riguarda l'ex Genoa. Un colpo a cui il Diavolo ha lavorato negli ultimi giorni e gli ultimi aggiornamenti ripostati dal portale milannews rivelano come Pellegri possa considerarsi un nuovo calciatore rossonero, tanto che è atteso nelle prossime ore in Italia.

Le cifre dell'affare

Dopo l'arrivo di Fodé Ballo-Touré, arrivato in rossonero per rinforzare la fascia mancina, si è tornati a trattare con il Monaco. E proprio al squadra del Principato gioca un ruolo fondamentale, perché Pellegri prima dovrà rinnovare il suo contratto, in scadenza nel 2022, e poi potrà concretizzarsi il ritorno in Serie A, in Italia, del giocatore. Prestito oneroso da 500mila euro, con diritto di riscatto, che si tramuta in obbligo, fissato a 6 milioni. Queste le cifre della nuova operazione in entrata del club meneghino, che ovviamente non ci sarà per prima gara di campionato contro la Sampdoria,a Marassi, in quello che era stato il suo stadio, ma potrebbe guardare i suoi nuovi compagni di squadra dalla tribuna.

Pellegri, crescere all'ombra di due colossi

Se in Italia si ha un ricordo ben preciso di Pellegri, in Francia 'è tutta un'altra musica'. Tanti infortuni come detto, l'anno scorso ha giocato soltanto 17 gare e una sola rete a referto, rifilata proprio al nuovo portiere rossonero: Mike Maignan. Ai tanti stop fisici va aggiunto anche il poco spazio a disposizione, stessa condizione che però troverebbe al Milan. Partirà dietro a Ibrahimovic e Giroud ma gli è stato garantito più spazio di quello che 'non ha avuto' in Francia.