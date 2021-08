News Milan – Fantamercato? No, è tutto vero: Maldini ci sta provando

Con i quasi certi arrivi di Bakayoko e Pellegri, il mercato del Milan può dirsi finito? Questa la domanda che tanti tifosi e supporters rossoneri si stanno ponendo in queste ore. Proviamo a dare una risposta: il Diavolo ha bisogno di un trequartista prima che inizi la stagione. Il solo Brahim Diaz non basta per quel reparto così importante nei meccanismi tattici di Stefano Pioli. Chi sarà il prescelto? In queste ore in Inghilterra è esplosa una bomba di mercato che riguarda proprio il Milan<<<