Milan, partito l’assalto al Manchester United per Dalot?

Il Milan sembra aver rotto gli indugi, secondo le ultime indiscrezioni di mercato, e sarebbe pronto ad acquistare Diogo Dalot

MILANO - Durante l'ultimo mercato estivo Maldini e Massara hanno portato a Milanello il giovane Diogo Dalot. Il portoghese è arrivato in prestito secco, ovvero senza la possibilità di poterlo confermare a fine stagione. Non ha mai pienamente convinto il ragazzo nella sua avventura italiana e il suo futuro non è certo. La società meneghina, però, avrebbe tutta l'intenzione di aprire una trattativa per il terzino. Certo servirà un accordo perché non c'è assolutamente intesa per il possibile riscatto. Dovrebbero servire tra i 17 e i 18 milioni di euro, cifra alta e il Milan vorrebbe rivedere questa richiesta, riuscendo magari a far abbassare le pretese al club di Manchester. Notizia che è stata confermata da ESPN, che ha rilanciato l'interesse del club rossonero per il portoghese. Pronto quindi l'affondo per acquistare il calciatore a titolo definitivo.