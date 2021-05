Calciomercato Milan – Pazza idea: scambio a sorpresa da 50 milioni

Se c'è un nome che ha più di tutti ha messo la firma sulla qualificazione in Champions League del Milan, è sicuramente Franck Kessie. Autore di una doppietta nella gara decisiva con l'Atalanta e protagonista di una stagione sontuosa con la maglia rossonera, l'ivoriano è in trattativa per il rinnovo del contratto con il club di via Aldo Rossi. Secondo calciomercato.com Maldini avrebbe proposto un quinquennale da 3,5 milioni più bonus, ma l'entourage del calciatore ne chiederebbe 5. Ecco allora che si starebbe prospettando una possibilità clamorosa<<<