Milan, Parma-Milan è anche la partita di Andrea Conti

Il terzino ha lascito il Milan, in prestito, nella scorsa sessione invernale. Sabato ritroverà la sua ex squadra

Redazione Il Milanista

MILANO - Si avvicina Parma-Milan, nuovo turno di campionato per la squadra di Stefano Pioli, reduce dal pareggio all'ultimo minuto contro la Sampdoria. Il Diavolo andrà al Tardini a caccia di punti utili per la corsa alla prossima Champions League, ma non sarà una gara semplice, almeno sulla carta. I gialloblù infatti sono in piena corsa salvezza e un ulteriore passo falso potrebbe segnare definitivamente le ambizioni della squadra allenata da Roberto D'Aversa. La gara però ha anche altri temi e uno di questi è Andrea Conti. Ex della partita, che ritroverà proprio il club meneghino sabato prossimo.

Quale futuro per Andrea Conti?

Si è trasferito nella scorsa sessione di mercato invernale, ma il cartellino di Andrea Conti è ancora di proprietà dei rossoneri. Prestito oneroso con obbligo di riscatto, fissato a 7 milioni di euro, in caso di salvezza. Difficile ipotizzare ora se il Parma riuscirà nell'impressa e di conseguenza se il club rossonero riuscirà ad incassare quella cifra. Così come il futuro del terzino è tutto da scrivere, anche se in estate dovesse tornare a Milanello. Maldini e Massara infatti starebbero vagliando dei profili proprio nella stessa zona di campo dove gioca l'ex Atalanta. Da Singo a Hysaj, fino al possibile riscatto di Diogo Dalot dal Manchester United.

Obiettivo, far ricredere il Milan

Intanto però sabato Conti ritroverà il Milan, dovrebbe giocare dal primo minuto. L'obiettivo è fare bene, sia per il Parma e la sua corsa salvezza, sia per far ricredere la sua vecchia squadra sul suo conto. Nella prima parte di stagione, infatti, il calciatore era scivolato indietro nelle gerarchie di Pioli, fino a diventare la terza scelta. Complice anche l'esplosione di Davide Calabria. Ha scelto i gialloblù per rilanciarsi, cosa che è riuscita metà, perché con D'Aversa ha ritrovato la titolarità perduta.