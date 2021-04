Milan, Pioli finalmente ritrova gli attaccanti: Leao e Mandzukic in gruppo

Tornano ad allenarsi con il resto del gruppo Rafael Leao e Mario Mandzukic, i due calciatori del Milan mettono nel mirino il Parma

Redazione Il Milanista

MILANO - Dopo il pareggio con la Sampdoria al Ferraris, il Milan è tornato ad allenarsi in vista della sfida con il Parma, nel prossimo turno di campionato. Nell'ultimo periodo Stefano Pioli ha dovuto fare i conti on le tante assenze e gli infortuni che hanno falcidiato la rosa del club meneghino. Soprattutto il reparto offensivo ne ha risentito, con Zlatan Ibrahimovic che è stato costretto ad accelerare il ritorno in campo, dato che non c'erano più giocatori, al meglio della condizione, da porte schierare in campo. Oggi però da Milanello arrivano buone notizie.

Il report dell'allenamento tratto dal sito ufficiale del Milan

Forte vento anche questa mattina a Milanello, dove la squadra si è ritrovata a colazione prima di scendere in campo per l'allenamento odierno. Presenti a Milanello anche Paolo Maldini e Frederic Massara.

Inizio in palestra per l'attivazione muscolare; al termine squadra in campo, sul centrale, dove ha cominciato l'allenamento con alcune esercitazioni atletiche eseguite tra gli ostacoli bassi e le sagome, con focus sulla rapidità. Il lavoro con il pallone è stato inaugurato da una serie di esercizi due contro due su campo ridotto, poi il lavoro sul possesso ha preceduto la fase tattica dell'allenamento odierno.

Leao, Mandzukic e Diaz in gruppo

Recupera tre calciatori Stefano Pioli, tre pedine fondamentali per il finale di stagione. Rafael Leao, Mario Mandzukic e Brahim Diaz, infatti, sono tornati ad allenarsi con il resto del gruppo. Finalmente verrebbe da dire, anche perché nell'ultima gara di campionato l'allenatore rossonero è stato costretto a tenere Ante Rebic in panchina, unica alternativa a Ibrahimovic. E solo con l'entrata del croato, insieme allo svedese lì davanti nel secondo tempo della gara con la Sampdoria, il Diavolo ha cambiato marcia. Adesso con i tre recuperi ci sarà più abbondanza e possibilità di scelta. Difficilmente però saranno in campo dal primo minuto sabato prossimo contro la squadra di D'Aversa.