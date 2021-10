Milan, obiettivo Lucca: parla il Ds del Palermo, l’ex squadra dell’attaccante

Renzo Castagnini, Direttore Sportivo del Palermo ha parlato di Lorenzo Lucca, attaccante oggi al Pisa e che piace molto al Milan

Lorenzo Lucca è un obiettivo del Milan. Lo avevamo riportato, scrivendo di come i talent scout del club meneghino stiano studiando l'attaccante in forza la Pisa e che sta incantando in Serie B a forza di goal e buone prestazioni. Interesse concreto in vista di gennaio, della prossima sessione di mercato invernale. O di giugno, quando Zlatan Ibrahimovic dovrà decidere cosa fare, lo svedese ha il contratto in scadenza nel 2022 infatti. Di Lucca però ha parlato anche il Direttore Sportivo della sua ex squadra, il Palermo: "Per come la vedo io qualsiasi top club andrebbe bene. Ma ad esser sincero lo vedo bene nel progetto del Milan, che ha tanti giovani. La Juventus Under 23? Erano tate le squadre su di lui non solo i bianconeri. Ma il Pisa è stata l’unica squadra a volere fortemente Lorenzo. Vanno fatti i complimenti a Corrado e al Ds Chiellini. Per lui, che giocava in Serie C, hanno investito più di 2 milioni di euro".