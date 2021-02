Milan, nuovo incontro con l’agente di Calhanoglu: rinnovo più vicino?

MILANO – Un nuovo incontro tra Gordon Stipic, agente di Hakan Calhanoglu, e la dirigenza del Milan. Dovrebbe andare in scena oggi, nelle prossime ore, la riunione è già in programma, secondo quanto riporta Claudio Raimondi di Sportmediaset. Le parti sono più vicine rispetto a qualche mese fa e potrebbe arrivare addirittura la firma sul nuovo accordo. Contratto esteso fino al 2025, con stipendio annuo da 4 milioni di euro più 500 mila euro di bonus. Questa sono le ultime indiscrezioni sul futuro del numero 10 rossonero. La trattativa tra le parti va avanti ormai da mesi e l’agente sportivo si trova nelle sede del club meneghino.

Il rinnovo di Calhanoglu, la strada sembra in discesa

Motivo del contendere era, ed è tutt’ora, la differenza tra domanda e offerta. Anche se le richieste del turco si sono abbassate con il passare del tempo. Era partita da sette milioni di euro a stagione l’ex Bayer Leverkusen, scendendo fino a 5. Una buona notizia per il Milan, che all’inizio non era disposto ad assecondare le richieste del calciatore. La situazione però si è evoluta e adesso regna maggior ottimismo rispetto a qualche mese fa. Anche se diverse squadre sono rimaste alla finestra, si era parlato del Manchester United, il club più interessato, ma erano arrivate voci anche sulla Juventus e sull’Atletico Madrid.

Fumata bianca più vicina?

Il Milan continua però il suo lavoro, non ha intenzione di perdere Hakan Calhanoglu, soprattutto a parametro zero. Anche perché il giocatore nonostante le ultime prova in chiaroscuro è uno degli uomini più importanti nella rosa rossonera. Perfettamente integrato nei meccanismi della squadra di Stefano Pioli è uno dei protagonisti di questa stagione e del finale della scorsa. Paolo Maldini e Frederic Massara non vogliono rinunciare al turco, così come il tecnico rossonero. La dirigenza del Milan, è quindi disposta ad aumentare l’ingaggio, ma a cifre ragionevoli. La fumata bianca sembra essere più vicina.