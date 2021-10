Milan, che numeri contro l’Hellas Verona. Ecco i dettagli

Vince il Milan a San Siro contro l'Hellas Verona, ecco tutti i numeri dei rossoneri della sfida con i gialloblù

Redazione Il Milanista

Un nuova vittoria per StefanoPioli e i suoi ragazzi. Vince ancora il Milan, in rimonta questa volta, dopo le ottime prove nelle ultime due giornate di campionato, prima della sosta per le nazionali con lo Spezia e l'Atalanta. Un successo di carattere e di gruppo, come ha sottolineato anche il tecnico rossonero dopo la gara. Una partita rocambolesca, che ha visto il Diavolo ribaltare lo 0-2 della prima frazione di gioco e portarsi a casa tre punti pesantissimi, al triplice fischio del direttore di gara. In rete Giroud su colpo di testa al 69', pareggia i conti Franck Kessie su calcio di rigore al 7' e due minuti dopo, al 78' arriva l'autogoal di Gunter che lancia il Milan.

Queste le statistiche sulla squadra rossonero dopo 8 giornate di Serie A

Il Milan ha ottenuto 22 punti nelle prime otto giornate di questo campionato: un record di cui andrà fiero Pioli. Mai successo prima a questo punto della stagione per i rossoneri nell’era dei tre punti a vittoria.

L'ultima vittoria in rimonta, sotto di due goal, per il Milan era datata luglio 2020. Quando recuperò due goal alla Juventus, in quel caso finì 4-2 per il Diavolo.

Dal 1994/95 Olivier Giroud è il quinto giocatore del Milan ad aver segnato tre gol nelle prime due gare casalinghe con i rossoneri in Serie A: Oliver Bierhoff, Alexandre Pato, Mario Balotelli e Carlos Bacca gli altri.

Il Milan è la squadra che ha segnato più gol su dagli undici metri nel 2021 nei maggiori cinque campionati europei (11).

Quella con l'Hellas Verona è stata la 50ª presenza da titolare per Ante Rebic con il club meneghino in tutte le competizioni e la sua 50ª da titolare in Serie A.

Quella di stasera è stata la presenza numero 100 in Serie A per Zlatan Ibrahimović con la maglia del Milan.