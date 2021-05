Milan, Niente da fare per Walz. Il tedesco rinnova con il Borussia Dortmund

Il talento tedesco era stato accostato al Milan, in vista della prossima stagione. L'obiettivo però è sfumato

MILANO - Tra i giovani che vengono osservati con grande attenzione dalla dirigenza milanista, in vista della prossima stagione c'era anche Vasco Walz. Centrocampista classe 2004 del Borussia Dortmund. Il tedesco attualmente gioca nella squadra Under 17 dei gialloneri: classico mediano di rottura, recupera palloni. Dotato di grande fisicità nonostante la stazza non imponente. Sul giocatore non c'erano però solo i rossoneri. Si era mosso per lui anche il Barcellona, squadra che sicuramente attira i giovani del suo talento. Il Diavolo però sembrava essere in vantaggio, forse grazie anche al legame che il giovane tedesco ha con la nostra penisola, Walz, infatti, è in possesso della doppia cittadinanza italo-tedesca (al momento sta muovendo i primi passi con la nazionale tedesca).