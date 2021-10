Milan, Mirabelli: “Donnarumma? Chiuderei le porte a certe persone”

Torna a parlare del Milan, l'ex direttore sportivo rossonero, Massimiliano Mirabelli, ecco che cosa ha detto

al Palermo Football Conference, MassimilianoMirabelli è tornato a parlare del Milan. Ricordando anche i suoi successi da dirigente in rossonero. In particolare al centro dei suoi discorsi c'è stata Gigio Donnarumma, ma non solo: "Donnarumma? Ho vinto una battaglia notevole ma poi questo non è servito a niente perché c'è stata un'altra battaglia. Io difendevo a società e non volevo perdere un patrimonio importante senza corrispondere commissioni. Ad essere sincero non ricordo di un giocatore così importante con un agente così importante senza aver pagato ciò che di solito si paga. Ho provato a regolare la questione, ma nonostante questo il Milan lo ha perso. Se io fossi la società dopo quanto accaduto chiuderei le porte con determinate persone. Certo c'è anche Romagnoli con lo stesso agente e anche lui rischia di andare via a parametro zero".