SOCIAL – Gli auguri di Zoe al suo Theo Hernandez. E lui risponde…

Oggi è il compleanno di Theo Hernandez. Ecco il messaggio di auguri della sua compagna Zoe Cristofoli e la risposta del rossonero

Il 7 settembre scorso, giorno del compleanno della ragazza, i due non hanno potuto festeggiare insieme perché il classe '97, dopo una lunga e incomprensibile esclusione, è stato convocato da c.t. transalpino Didier Deschamps. Il rossonero ex Real Madrid aveva mandato, tramite un post su Instagram, i suoi personali auguri alla sua compagna: "Buon Compleanno amore mioo. Sei la cosa più bella del Mondo. Ti Amooo mi amorrr".

I due speravano di poter festeggiare insieme il compleanno del calciatore ma ancora una volta Didier Deschamps ha complicato i piani della coppia convocando nuovamente Theo Hernandez facendo rimandare i piani per i festeggiamenti. Theo infatti ha risposto alla chiamata della sua Nazionale dove giocherà (e festeggerà) insieme al fratello Lucas, difensore del Bayern Monaco. E i due giocatori, come testimoniato dal post del francese, hanno parlato insieme in conferenza stampa di ritiro di Clairefontaine, dove la Francia sta preparando la semifinale di UEFA Nations League di domani sera contro il Belgio di Lukaku.