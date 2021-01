Milan, mercato: su Otavio Monteiro c’è sempre la Roma

MILANO – Giunge direttamente dal Portogallo l’indiscrezione secondo cui il Milan avrebbe messo nel mirino un giocatore del Porto. Si tratta di Otavio Monteiro, fantasista che il prossimo 9 febbraio compirà 26 anni. Brasiliano, cresciuto calcisticamente nelle giovanili dell’Internacional di Porto Alegre, dall’estate del 2014 veste la maglia dei dragoni, che lo hanno prelevato per sette milioni di euro e con cui ha vinto due campionati, una Coppa di Portogallo e due Supercoppe. Giocatore molto tecnico e veloce, con la squadra portoghese ha realizzato 17 gol e 45 assist in 166 partite.

Milan News – Otavio Monteiro in scadenza con il Porto e l’interesse dei rossoneri

A richiamare l’attenzione del Milan, oltre al talento di questo giocatore, è il suo contratto, in scadenza il 30 giugno. Di conseguenza, se Otavio deciderà definitivamente di non rinnovare con il Porto, potrà essere ingaggiato a parametro zero per la prossima stagione. Stando a quel che riferisce il quotidiano lusitano A Bola, il Milan avrebbe già iniziato a muoversi, presentando una prima offerta a Otavio e al suo entourage: contratto quadriennale con un premio alla firma di un milione e mezzo di euro. Insomma, l’interesse della dirigenza meneghina per questo giocatore è molto forte, ma la concorrenza non manca.

Anche la Roma sul giocatore

Sulle tracce di Otavio ci sarebbero infatti anche gli occhi della Roma e potrebbe quindi innescarsi un duello tutto italiano in chiave mercato. E il Porto? Il rischio di perdere a zero il proprio trequartista ha ovviamente messo in allarme la società biancoblu, che sta cercando di convincere Otavio a prolungare l’attuale contratto. Ipotesi che, tuttavia, resta molto complicata: il ragazzo sembra infatti intenzionato a fare le valigie a fine stagione per intraprendere una nuova avventura. Il Milan, dal canto suo, si è fatto avanti e ora attende una risposta. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<