Rinnovo Donnarumma: solo il Milan ha incontrato Raiola

Ecco le ultime sul rinnovo di Donnarumma

Redazione Il Milanista

MILANO - Il Milan sabato ha ripreso la sua corsa per blindare un posto per la prima Champions League. Certo il ritorno in campo, dopo la pausa nazionale, non è stato dei migliori per via del pareggio per 1 a 1 contro la Sampdoria e la vittoria dell'Inter sul Bologna, grazie alla rete di Romelu Lukaku.

Ma, pareggio a parte, la pausa per le Nazionali ha anche portato anche delle novità in Casa Milan. Infatti Maldini e Massara hanno trovato la quadra per il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, che a settembre compirà 40 anni, continuerà a vestire la maglia, oltre a quella della sua nazionale, rossonera ancora per una stagione.

Il rinnovo di Ibrahimovic porta naturalmente a pensare anche al rinnovo di Gigio Donnarumma. Il portiere e l'attaccante hanno lo stesso agente e dopo il rinnovo dello svedese i rapporti sono ancora ottimi.

Ma nonostante i colloqui con Mino Raiola per il rinnovo del classe '81, al momento non c'è alcuna fumata bianca per il conferma per l'estremo difensore. Maldini e Massara, al momento, avrebbero deciso di alzare l'offerta del nuovo contratto a 6,5 milioni di euro più bonus. Cifre leggermente più alte rispetto a quanto non prende ora. Ma gli uomini mercati non hanno fretta di chiudere la trattativa, consci che potrebbe arrivare fino a fine giugno. Un rischio che la dirigenza di via Aldo Rossi è disposto a correre pur di arrivare alla tanto attesa fumata bianca. Anche se non è un segreto che il duo sta valutando un piano B, qualora il classe '99 dovesse, alla fine, cambiare aria.

C'è la convinzione, infatti, che la trattativa per il rinnovo di Donnarumma è un discorso difficile, ma non chiuso. Anche perché l'unica offerta ufficiale arrivata a Raiola è proprio quella del Milan. PSG e Juventus infatti hanno solo prospettato solo il loro interesse promettendo ingaggi superiori a quello offerto dalla dirigenza di via Aldo Rossi. I due club però non hanno ancora presentato nessuna offerta ufficiale a Mino Raiola, il quale aspetta i loro rilanci.