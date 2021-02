Amelia a Sky – “Sorteggio duro per le italiane. Nonostante la forza del Manchester United vedo favorito il Milan”

MILANO – Nella giornata di oggi il Milan, dopo aver passato i sedicesimi di Europa League contro la Stella Rossa, ha scoperto il proprio avversario: il Manchester United. Una partita non affatto facile che a detta dei tifosi è una finale anticipata. Il match di qualificazione ai quarti di finale di Europa League si giocherà l’11 marzo all’Old Trafford e il 18 marzo a San Siro. La Roma, l’altra italiana rimasta nella competizione, invece affronterà lo Shakhtar Donetsk, un’altra ex squadra del tecnico rossonero Fonseca dopo il Braga eliminato:

Ajax – Young Boys

Dinamo Kiev – Villarreal

Roma – Shakhtar Donetsk

Olympiakos – Arsenal

Dinamo Zagabria – Tottenham

Slavia Praga – Rangers

Granada – Molde

Le parole di Amelia a Sky Sport

A commentare l’esito del sorteggio è intervenuto, ai microfoni di Sky Sport, l’ex portiere del Milan e della Roma Marco Amelia. Ecco le sue parole: “Siamo in un momento dell’Europa League in cui tutte le squadre sono forti. Sulla carta un sorteggio un po’ duro per le italiane, ma anche le avversarie si devono preoccupare di Roma e Milan. Periodo difficile? È un momento, sono convinto che durante la stagione capita, l’importante è capire quanto dura. La forza del gruppo fa sì che questo momento dura poco, mi piacciono Kjaer e Ibra che hanno mentalità vincente, pronti a voltare pagina. Ieri era importante passare il turno, poi tutti sanno che è un momento decisivo della stagione. Andranno ad affrontare lo United nel miglior modo possibile. A sprazzi credo che il Milan abbia fatto la prestazione anche nell’ultimo periodo. L’allenatore del Manchester ha tante scelte, hanno un bel mix di giocatori giovani e di esperienza. Ma credo che se la giocheranno alla pari, ho tanta fiducia nel Milan nonostante il momento. Anche i rossoneri hanno un bel mix di giovani ed esperti in rosa. Nonostante la forza del Manchester United vedo favorito il Milan”.