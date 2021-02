Calciomercato Milan – Tre addii da 30 milioni: arriva il bomber del futuro!

MILANO – Il Milan e la sua dirigenza proseguono la programmazione in vista della prossima stagione. Frederic Massara, Ivan Gazidis e Paolo Maldini sono a lavoro per proseguire con i buoni risultati ottenuti sino ad ora. Concludere bene questo campionato e ottenere la qualificazione alla prossima Champions League sono le parole d’ordine. Questo senza dimenticare ovviamente l’onore che bisogna riservare ad una competizione come l’Europa League. La sfida contro il Manchester United, a tal proposito sarà di quelle eccitanti per i tifosi rossoneri.

L’OCCHIO AL MERCATO E AI POSSIBILI RIENTRI DAI PRESTITI – Guardando al mercato, sul tavolo ci sono le questioni dei possibili rientri o delle cessioni a titolo definitivo dei vari prestiti. Parliamo di Mattia Caldara, Andrea Conti e Diego Laxalt. Calciatori questi che non sono riusciti, per un motivo o per l’altro, tra infortuni e prove sottotono, a dimostrare quanto valevano a Milano. Il difensore centrale è tornato all’Atalanta l’inverno scorso, il terzino destro è passato al Parma nell’ultimo mercato di gennaio. Il terzino sinistro, invece, è andato in Scozia, al Celtic Glasgow, la scorsa estate.

31 MILIONI – Andrea Conti, passato in prestito al Parma per sei mesi, con obbligo di riscatto in caso di salvezza da parte dei Ducali, può portare 7 miilioin. Per Laxalt gli scozzesi vorrebbero trovare un’intesa con il Milan per confermarlo, con una cifra vicina ai 9 milioni di euro. Per Caldata Percassi e i suoi chiedano un ulteriore sconto sui 15 milioni per il diritto di riscatto, ma il Milan non vuole allontanarsi da questa cifra. Insomma, con buone trattative nelle casse rossonere potrebbero rientrare circa 30 milioni di euro, fondamentali per dare l’assalto al grande colpo estivo: Andrea Belotti. Il bomber granata può lasciare Torino e il Milan, dopo anni, può finalmente portarlo a Milanello. >>> E intanto sono addirittura sei i big a rischio addio: per Maldini e Massara sono giorni decisivi! <<<