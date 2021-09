Milan, Maldini: “Non abbiamo perso le certezze. Per noi stasera conta”

Ai microfoni di Dazn, a pochi minuti dalla gara con la Juventus, ha parlato il direttore tecnico del Milan, Paolo Maldini. Ecco cosa ha detto

Mancano pochi minuti al calcio d'inizio di Juventus-Milan e Paolo Maldini ha parlato ai microfoni di Dazn. Tra i temi toccati ci sono le parole di Allegri, sui rossoneri. Ecco che ha detto il direttore tecnico del club meneghino: "Le parole di Allegri, non so, non ha spiegato le sue motivazioni, non l'ha spiegato. Quindi credo che la persona giusta a cui chiedere sia lui. Sicuramente per noi questa è una gara importante. Anche perché arriviamo dalla partita di Liverpool e anche se siamo usciti sconfitti non abbiamo perso le nostre certezze".