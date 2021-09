Verso Juventus-Milan, il match preview. Come arrivano le due squadre

Ecco il match preview di Juventus-Milan, posticipo di questa nuova domenica di serie A. Ecco le condizioni delle due squadre

Redazione Il Milanista

Manca pochissimo alla gara tra Juventus e Milan, posticipo di questa nuova domenica di Serie A. Il club meneghino sul suo sito internet ha pubblicato il match preview della partita tra bianconeri e rossoneri.

Qui Milanello

Il Diavolo è reduce dalla tosta trasferta di Liverpool. È stato un ritorno in Champions League abbastanza traumatico per i rossoneri, che hanno perso 3-2 dopo una partenza in salita e poi una prestazione di sacrificio: non sono bastati i gol di Rebić e Díaz, i Reds si sono imposti grazie ad Alexander-Arnold, Salah e Henderson. Note negative e positive di una serata che mancava da tanto tempo, fieno in cascina per fare esperienza e crescere in Europa. In Italia la situazione è molto incoraggiante: nove punti, punteggio pieno. Si riparte dalla vittoria contro la Lazio nello scorso weekend, 2-0 pieno a San Siro, stringendo i denti ma con fiducia e convinzione.

Pioli è già in emergenza, la lista infortuni si è allungata proprio a ridosso della trasferta torinese. Ibrahimović non ce l'ha fatta a recuperare dall'infiammazione al tendine achilleo patita dopo la Lazio. Al danno di Zlatan si è aggiunta la beffa Giroud, indisponibile causa lombalgia post-Anfield. Ancora una volta il peso dell'attacco sarà affidato a Rebić nel ruolo di punta, convocato anche Pellegri. In difesa, poi, peserà l'assenza di Calabria, rimasto a casa per un problema muscolare accusato in allenamento a Milanello, con Florenzi al suo posto e Romagnoli di nuovo titolare. In mezzo Kessie-Tonali, nella linea offensiva spazio a Saelemakers, Díaz e Leão. Ancora indisponibili Bakayoko, Krunić e Messias.

Il punto sulla Juventus

Finora l'Allegri-bis ha trovato più ostacoli del previsto in campionato. Solo un punto nelle prime tre giornate, il pareggio di Udine all'esordio (2-2), poi doppio ko con Empoli (1-2) e Napoli (1-2). Quello di Napoli è il passo falso più recente in Serie A, con i gol di Politano e Koulibaly a ribaltare il vantaggio iniziale di Morata, mentre nell'ultima uscita in ordine cronologico - martedì sera - i bianconeri si sono rialzati battendo con un netto 3-0 il Malmö in terra svedese al debutto in Champions League grazie alle reti di Alex Sandro, Dybala su rigore e Morata.

Nessun giocatore squalificato né diffidato tra i bianconeri, che recuperano un uomo chiave come Chiesa. Per il campione d'Europa azzurro dovrebbe esserci la panchina ad attenderlo, almeno all'inizio, stesso discorso per Bernardeschi. Indisponibili Arthur e Kaio Jorge. Sarà da decifrare il modulo tattico, già mutato nel corso di questo avvio di stagione: probabile il 4-4-2 con Danilo e Alex Sandro terzini, Cuadrado e Rabiot ali; per il resto Bonucci-Chiellini dietro con De Ligt in agguato, Bentancur e Locatelli in mediana, Dybala e Morata coppia d'attacco.