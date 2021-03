Milan, Maldini: “Ibra è una risorsa enorme, ma il club è sopra ogni cosa”

MILANO – Paolo Maldini è stato intervistato da So Foot, ecco che cosa ha detto il direttore tecnico del Milan ed ex calciatore e bandiera del club rossonero:

“Non so bene che cosa manchi per essere un top club. Quando la gestione è stabile, gli obiettivi sono condivisi, tutti sono sulla stessa linea e c’è una certa stabilità nella costruzione della squadra, con un percorso, credo sia più facile da confermare. La nostra è una squadra giovane, che è destinata a crescere e migliorare“.

Le sue soddisfazioni:

“Nel calcio di vive di risultati e questi ti aiutano a farti rispettare. Ti svegli bene e stai bene grazie a essi. Però i veri risultati della mia carriera sono stati i rapporti umani. Sinceramente poter essere rispettati in un altro ruolo e aver svolto un buon lavoro è una cosa che dà soddisfazione“.

Il 5-0 di Bergamo con l’Atalanta:

“E’ difficile anche decide se fare o non fare. Quel giorno fummo davvero chiari con a squadra. Non so dirti se i risultati successivi arrivarono, o meno, grazie a quelle parole. In momenti come quello non va fatta distinzione tra noi e loro, bisogna essere uniti. Abbiamo chiaramente dovuto proteggerci e cercare di trovare i problemi, per evitare di avere una stagione in quella direzione. Quella sconfitta però ci ha permesso di prendere Ibrahimovic“.

Su Zlatan Ibrahimovic:

“Il club è al di sopra di ogni giocatore perché i giocatori passano e il club rimane. Poi ovviamente ci sono calciatori che lasciano un segno, Ibra è uno di loro, lui è un motivatore, può sembrare complicato da affrontare, ma per chi riesce a trarre tutte le sue qualità, è una risorsa enorme. Ripeto però il club è al di sopra di ogni cosa, vale per tutti“.