Milan, Luka Romero è a un passo da un altro club italiano

Il Milan aveva messo gli occhi sul giovanissimo calciatore del Maiorca, che però è a un passo da un'altra squadra italiana

Redazione Il Milanista

Il Milan non smette di puntare ai giovani talenti del calcio. Una scelta ben precisa quella del club meneghino, anche per volontà della proprietà. Nella prossima finestra di mercato il club rossonero non cambierà la sua filosofia, anche se magari qualche colpo a zero arriverà, come Olivier Giroud, scelta anche per aumentare il tasso tecnico della squadra, soprattutto perché il Milan è riuscito a centrare la qualificazione alla prossima Champions League. Maldini e Massara quindi potrebbero portare altri giovani talenti e in questo senso Adli del Tolosa non è una suggestione. Chi invece potrebbe restare soltanto un'idea è Luka Romero del Maiorca.

Chi è Luka Romero?

Classe 2004, nato in Messico ma ha scelto la nazionale argentina e possiede anche il passaporto spagnolo. Gioca in Spagna con la maglia del Maiorca. Stiamo parlando del più giovane esordiente della storia della Liga, dato che ha debuttato nel giugno 2020, a soli 15 anni. E non contro un avversario qualunque, ma con il Real Madrid, per di più al Santiago Bernabeu. Romero ha scelto di restare nella sua attuale in passato, anche in Serie B. Il talento del ragazzo è in dubbio tanto che in Spagna è stato paragonato anche Leo Messi, un accostamento pesante, ma che rivela tutta la qualità di un ragazzo di soli 16 anni.

La Lazio davanti a tutti

Contratto in scadenza nel 2023 e poca voglia di rinnovare, poteva finire più o meno ovunque dato che tantissimi club importanti avevano messo gli occhi su di lui. Non dovrebbe diventare un nuovo giocatore del Milan però. Nicolò Schira infatti, sui suoi profili social, ha rivelato come il giovane sia ormai a un passo dalla Lazio di Maurizio Sarri. Lazio che quindi si appresta a mettere a segno un vero e proprio colpo di mercato, anche se in prospettiva. I biancocelesti però hanno sbaragliato la concorrenza.