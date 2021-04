Milan, l’Olympique Marsiglia non si rassegna a perdere Thauvin

La squadra francese non vuole farsi sfuggire Florian Thauvin, il calciatore è stato accostato anche al Milan. Ecco le ultime notizie

MILANO - Florian Thauvin, si libererà a parametro zero? Andrà a giocare al Milan? oppure in Spagna o in Inghilterra? Tante le domande sull'esterno francese dell'Olympique Marsiglia. Avevamo riportato come la squadra rossonera fosse intenta a sondare il mercato in cerca di un esterno destro, in vista della prossima sessione estiva. E l'interesse del club meneghino nei confronti dell'esterno Campione del Mondo con la sua Nazionale nel 2018, non è una novità. Il calciatore infatti ha il contratto in scadenza quest'estate e le voci su un possibile divorzio si susseguono ormai da mesi. Il Milan ha messo gli occhi sul giocatore, ma ci sono anche il Valencia e il Siviglia. Oltre questo sono state registrate anche le voci sulle evoluzioni all'interno del club transalpino e soprattutto il lavoro di JorgeSampaoli sembrano aver convinto il classe '93 a rinnovare il contratto in scadenza a giugno. Notizie inaspettate a dire il vero, tanto che fino a qualche settimana la sua partenza sembrava a essere scontata.