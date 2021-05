Milan, l’idea Giroud è sempre attuale. Ecco le cifre

Il Milan continua a lavorare anche per l'attacco in vista della prossima stagione e il ritorno in Champions League

Redazione Il Milanista

MILANO - Il nome di Olivier Giroud, attaccante francese in forza la Chelsea, sarebbe al vaglio di Paolo Maldini e Frederic Massara. Il calciatore ha il contratto in scadenza con la squadra di Londra e potrebbe arrivare a Milanello a parametro zero quest'estate. La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto della situazione sulla punta, che chiederebbe un accordo biennale, da 4 o 5 milioni all'anno. Cifre che rientrerebbero nei parametri della società rossonera. Trentaquattro anni, tanta esperienza, e la voglia di tornare a giocare titolare. In questa stagione, Giroud, ha collezionato 31 presenze tra campionato,coppe nazionali e Champions League. Un bottino da 11 reti, messe a referto, e nessun assist. Non era un titolare per Franck Lampard e non lo è per Thomas Tuchel. In Premier League è partito soltanto 8 volte da titolare e a fine stagione cambierà squadra. L'incognita più grande però è legata alla possibilità di giocare con regolarità con il Milan, dato che Ibrahimovic non è assolutamente in discussione.

Delusione Mario Mandzukic

Serve un'alternativa di livello a Zlatan Ibrahimovic per la prossima stagione. Mario Mandzukic, infatti, non ha convinto. Il croato è una delle delusioni più grandi per i rossoneri, arrivato lo scorso gennaio non è riuscito a dare il contributo che ci si aspettava, nonostante le parole di Pioli. Lo ha aspettato il tecnico rossonero, in vano.

I piani per l'estate della dirigenza

In estate si cambierà. Senza lo svedese, fermo ai box per un infortunio, in attacco è stato spesso adattato Ante Rebic, così come è stata data fiducia a Rafael Leao ma entrambi non sono riusciti a dare peso alla manovra offensiva del Diavolo e Giroud s'inserisce nei discorsi sul reparto offensivo che contemplano diversi nomi. Da Scamacca, a Vlahovic, passando anche per Belotti. Il Milan è alla ricerca di un attaccante.